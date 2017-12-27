Suriyeli muhalifler Noel’de Hristiyanları koruyor

Suriye'nin güneyinde Suveyda'daki askeri muhalifler, Harba beldesinde yaşayan 150 Hristiyan için beldedeki tek kiliseyi koruma altına alarak ziyaretçilerin rahat şekilde ibadet etmelerini sağlıyor.

Muhalifler, kiliseye giden yol, bulunduğu mahalle, beldenin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri alırken kilise etrafında da nöbet tutuyor.

Muhaliflerin aldığı tedbirlerden oldukça memnun olan Arap Hristiyanlar, Noel dolayısıyla sokak ve evleri ışıklandırdı ve akrabalarını da ziyaret ediyor.

Müslümanlarla Hristiyanlar barış içinde yaşıyor

Harba, Suveyda'da muhaliflerin kontrolündeki çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan tek belde olma özelliği taşırken Müslümanlarla Hristiyanların barış içinde yaşadığı yerlerin başında geliyor.

Beldedeki Hristiyanlardan George Bişara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Harba, Müslümanlar ve Hristiyanların huzur içinde yaşadığı yerlere en iyi örnek olarak gösterilebilir. Bugüne kadar aramızda en ufak bir anlaşmazlık dahi olmadı. Herkes birbirinin bayramına saygı gösterir." dedi.

Muhaliflerin aldığı güvenlik önlemlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bişara, bu yıl kutlamaların buruk geçtiğini söyleyerek, "Bölgede Müslüman ailelerden çocuklarını savaşta kaybedenler oldu. Onların acılarına duyduğumuz saygıdan kutlamalarımızı olabildiğince ev ortamında yapıyor, gösterişten uzak duruyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hristiyanların can güvenliği ÖSO'ya emanet"

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ebu Saddam da isteklerinin, bölgede, Hristiyanların hiçbir endişe duymadan ibadet edebilmesi olduğunun altını çizerek, "ÖSO olarak beldedeki Hristiyanları koruyoruz. Bir başka deyişle beldedeki Hristiyanların can güvenliği ÖSO'ya emanet. Kilise ve ibadet yerlerinin güvenliğini sağlıyoruz. Harba'daki Hristiyanların güvenli bir şekilde dini ibadetlerini yapması için buradayız." diye konuştu.

Kaynak: AA