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Buradasınız : » » Suriyeli muhalifler İdlib'de rejime ait uçağı düşürdü

Suriyeli muhalifler İdlib'de rejime ait uçağı düşürdü

Suriye'de muhalifler, İdlib'in doğusunda Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

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Suriyeli muhalifler İdlibde rejime ait uçağı düşürdü

Suriye'nin İdlib ilinin doğu kırsalı ve güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait bir savaş uçağı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Nasır Ordusu tarafından vuruldu.

Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammet Raşid, Esed rejimine ait Su 25 tipi savaş uçağını, İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib ilçesinde saldırı düzenlediği anda uçak savarlar ile düşürdüklerini söyledi.

Raşid, bölgede savaş uçaklarının haftalardır saldırı düzenlediğini söyledi.

Düşürülen uçağın pilotuna ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde uçak düşmeden hemen önce pilotun paraşütle atladığı görülüyor. Ancak pilotun sağ olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, Esed
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