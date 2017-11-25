Suriyeli muhalifler 'Esed'siz geçiş' istiyor

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Genel Koordinatörü Nasır Hariri, Esed'siz geçici yönetim konusunda ciddi olduklarını ve Suriye krizinin çözümüne dair düzenlenecek her toplantının Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde gerçekleştirilmesini istediklerini bildirdi.

MYK Genel Koordinatörlüğü görevine dün akşam seçilen Hariri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı basın toplantısında, 28 Kasım'da Cenevre'de düzenlenecek Suriye konulu toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhaliflerin bu toplantıya, rejim heyetiyle doğrudan müzakereler için gideceğine işaret eden Hariri, "Suriye devriminin prensiplerine bağlıyız. Esed'siz geçici yönetim konusunda ciddiyiz. Suriye krizinin çözümüne dair düzenlenecek her toplantının Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilmesini istiyoruz." dedi.

Hariri, Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenlenmesi önerisinin siyasi sürece hizmet etmeyeceğini savundu.

Cenevre müzakerelerinin, doğrudan, ciddi ve açık bir program dahilinde yapılması gerektiğini vurgulayan Hariri, her konunun müzakere masasında konuşulmasını istediklerini belirtti.

Hariri, Riyad toplantısının muhaliflerin birleşmesi için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Esed rejiminin artık müzakere masasına ciddiyetle oturmamak için bir bahanesi kalmadı." şeklinde konuştu.

Cenevre'de önümüzdeki hafta düzenlenecek Suriye görüşmelerine katılacak yeni muhalefet heyetinde MYK'den 36 üye yer alacak.

Hariri, şubat ayından itibaren Cenevre'deki Suriye görüşmelerine katılan muhalif heyete başkanlık ediyor.

Kaynak: AA