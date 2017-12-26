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Buradasınız : » » Suriyeli muhalifler, Esed rejimine ait savaş uçağını düşürdü

Suriyeli muhalifler, Esed rejimine ait savaş uçağını düşürdü

Suriye'deki muhalifler, Hama'nın doğusunda Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

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Suriyeli muhalifler, Esed rejimine ait savaş uçağını düşürdü

Suriye'de Hama ilinin doğu kırsalı ve İdlib'in güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esed rejimine ait bir savaş uçağı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Özgür İdlib Ordusu tarafından vuruldu.

Özgür İdlib Ordusu'nun sözcüsü Mustafa el Hüseyin, yaptığı açıklamada, Esed rejimine ait L39 tipi savaş uçağının, Hama'nın doğu kırsalındaki Ebu Dali ve Um Karyeteyn köyleri yakınlarında uçaksavar birlikleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Hüseyin, bölgede savaş uçaklarının günlerdir saldırı düzenlediğini ifade etti.

Düşürülen uçağın pilotuna ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde hareketsiz olduğu fark edilen pilotun öldüğü belirtildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, OSÖ, hama, Esed Rejimi
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