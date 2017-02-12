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Buradasınız : » » Suriyeli muhalifler Dera'da Esed rejimini geri püskürttü

Suriyeli muhalifler Dera'da Esed rejimini geri püskürttü

Suriye’nin Ürdün sınırındaki Dera kentinin merkezinde muhaliflerin, Beşşar Esed rejimine bağlı güçleri şiddetli çatışmaların ardından geri püskürttüğü bildirildi.

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Suriyeli muhalifler Derada Esed rejimini geri püskürttü
Muhaliflerin Güney Cephesi'nin saha komutanlarından Muhammed Yusuf, Esed rejiminin, Dera'nın kuzey kesiminden kentin güneyinde muhaliflerin kontrolündeki Menşiyya ve Dera el-Beled semtlerine top atışları ve füzeyle saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu Menşiya semtinde 3 sivilin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda sivilin de yaralandığını belirtti.
 
Yusuf, kentin kuzeyindeki Esed güçlerinin Menşia’ya doğru ilerleme girişimi üzerine muhalifler ile Esed güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını, muhaliflerin, rejim güçlerinin saldırılarını püskürttüğünü ifade etti.
 
Rejim saldırılarının püskürtülmesinin ardından muhalifler Menşiyya semtinin kuzey kesimindeki Esed rejimine ait güçlere karşı taarruza geçtiğini vurgulayan Yusuf, operasyona "Zillet içinde yaşamaktansa izzet ile ölmek" adını verdiklerini dile getirdi.
 
Yusuf, çatışmaların sürdüğü bölgede onlarca rejim askerinin öldürüldüğünü, rejime ait 3 tank ve bir ikmal tünelinin imha edildiğini ifade etti.
 
Yedudiyye kasabasına tanklı toplu saldırı
 
Bu arada Esed güçleri Dera kent merkezinin kuzeybatısındaki Yedudiyye kasabasını da tank ve top atışları ile bombaladı.
 
İl genelinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yaklaşık elli grubunun bir araya gelerek kurduğu Güney Cephesi hakim.
 
Dera, Suriye’de devrimin başladığı il olarak biliniyor. 13 yaşındaki Hamza el-Hatib’in Esed rejimi tarafından işkence ile katledilmesinin ardından başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. AA
 
Etiketler: suriye, muhalifler, Esed Rejimi, çatışma
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