Suriyeli Muhalifler: ABD'nin sınır gücü planı, Suriye'de parçalanmanın kapılarını açar

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Suriyeli Muhaliflerin Başmüzakerecisi Nasr Hariri, ABD'nin sınır gücü planına tepki göstererek, bu durumun Suriye'de parçalanmanın kapılarını açacağını söyledi.
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