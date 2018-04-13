  • 13 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.084
    EURO 5.039
  • BIST 109909.5
    ALTIN 176.067
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriyeli muhalif Kürtlerden Afrin'de kurulan geçici yerel meclise destek

Suriyeli muhalif Kürtlerden Afrin'de kurulan geçici yerel meclise destek

Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Molla, dün Afrin'de kurulan geçici yerel meclisi desteklediklerini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyeli muhalif Kürtlerden Afrinde kurulan geçici yerel meclise destek

Yerel meclise olumlu yaklaştıklarını dile getiren Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Suud Molla, "Afrinlilerden oluşan ve Afrin halkının yararına kurulan her meclisi ENKS olarak destekliyoruz. Dün Afrin'de kurulan meclise olumlu bakıyoruz" dedi.

Afrin'de geçici yerel meclis kuruldu

Afrin halkına evlerine dönme çağrısı yapan Molla, terör örgütü YPG/PKK'yı sert bir dille eleştirerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 100'e yakın ENKS üye ve yetkilisi YPG/PKK'ya bağlı sözde emniyet gücü tarafından alıkonuldu. Suriye'nin karanlık hapishanelerinde işkence görüyorlar. YPG/PKK, bunları serbest bırakmıyor."

Molla, teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı başlaması üzerine Afrin'de alıkoyduğu ENKS üyelerini başka bir yere kaçırdığını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde baskılara devam ettiğine dikkati çeken Molla, "YPG/PKK, sivil halka baskı yapmaya ve gençleri alıkoyup silah altına almaya devam ediyor" dedi.

Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilciler, kendi kendilerini yönetmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için dün geçici bir meclis kurmuştu.

Başkanlığa seçilen Züheyir Haydar yaptığı açıklamada, meclisin geçici olduğunu, tüm ilçe halkının evlerine dönüşünden sonra daha demokratik bir seçim yapılacağını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, afrin, Kürt, yerel meclis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER