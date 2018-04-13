Suriyeli muhalif Kürtlerden Afrin'de kurulan geçici yerel meclise destek

Yerel meclise olumlu yaklaştıklarını dile getiren Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Suud Molla, "Afrinlilerden oluşan ve Afrin halkının yararına kurulan her meclisi ENKS olarak destekliyoruz. Dün Afrin'de kurulan meclise olumlu bakıyoruz" dedi.

Afrin'de geçici yerel meclis kuruldu

Afrin halkına evlerine dönme çağrısı yapan Molla, terör örgütü YPG/PKK'yı sert bir dille eleştirerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 100'e yakın ENKS üye ve yetkilisi YPG/PKK'ya bağlı sözde emniyet gücü tarafından alıkonuldu. Suriye'nin karanlık hapishanelerinde işkence görüyorlar. YPG/PKK, bunları serbest bırakmıyor."

Molla, teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı başlaması üzerine Afrin'de alıkoyduğu ENKS üyelerini başka bir yere kaçırdığını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde baskılara devam ettiğine dikkati çeken Molla, "YPG/PKK, sivil halka baskı yapmaya ve gençleri alıkoyup silah altına almaya devam ediyor" dedi.

Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilciler, kendi kendilerini yönetmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için dün geçici bir meclis kurmuştu.

Başkanlığa seçilen Züheyir Haydar yaptığı açıklamada, meclisin geçici olduğunu, tüm ilçe halkının evlerine dönüşünden sonra daha demokratik bir seçim yapılacağını vurgulamıştı.

Kaynak: AA