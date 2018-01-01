Suriyeli çocukların enkazdan kurtarılma anı yürekleri burktu

Suriyeli yardım gönüllüleri Beyaz Baretliler can kurtarmaya devam ediyor.

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin Cumartesi günü Şam'ın kuzeyindeki Harasta'ya düzenlediği hava saldırısının ardından enkaz çalışmalarını sürdüren Beyaz Baretliler, küçük bir çocuğu kurtardı.

Tahliyeler ancak takasla mümkün

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, geçen hafta Çarşamba günü Suriye'nin başkenti Şam'a 10 kilometre uzaklıkta olan Doğu Guta'da sağlık durumu kritik seviyeye ulaşanları tahliye etmeye başlamıştı.

Esed rejimi ise tahliyesi gerçekleşen 16 acil hasta karşılığında muhaliflerin elinde tutuklu bulunan askerlerini istemişti.

Doğu Guta zor durumda

Rejimin Ekim 2012'den bu yana askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya geçen nisan ayına kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve aracı tüccarlar vasıtasıyla oldukça sınırlı da olsa gıda ve ilaç girişi sağlanabiliyordu.

Esed rejiminin ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: Reuters / TRT Haber