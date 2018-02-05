Suriyeli gazeteci Esad: PYD/PKK çocukları zorla savaştırıyor

Haseke kentinde geniş bir aileye mensup olan ve ülkesinde daha önce gazetecilik yapan Mudar Hamad Esad, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Esad, açıklamasında, Suriye'de iç savaş başladıktan sonra evlerinde yaşamaya devam ettiklerini ancak PYD/PKK'nın köylerini işgal edip insanları öldürmeye başlamasıyla Türkiye'ye sığınmaya karar verdiklerini belirtti.

Yaklaşık 20 yıllık mesleğini, arazisini, aracını ve evini geride bırakarak başladıkları yolculuğun zorluklarını anlatan Esad, şunları kaydetti:

"Kaçmaktan başka çaremiz kalmamıştı çünkü ya orada kalıp onlara uyacaksınız veya öleceksiniz. Eşim, çocuklarım, kardeşlerim ve aileleriyle 30 kişilik bir grupla bazen yürüyerek, bazen araçlarla önce Tel Abyad, sonra Cerablus ve Karkamış'a 3 günde geldik. Zorlu yolculuk sırasında mayın patlaması sonucu kardeşimin eşi ile iki yeğenimi kaybettik. Yani özgürlük yolunda şehit verdik."

"PYD/PKK, cesetleri almamıza izin vermiyordu"

PYD/PKK'nın Türkmen, Kürt ve Arap demeden birçok kişiyi acımadan katlettiğini ifade eden Esad, Suriye rejiminin savaş öncesi de görüştüğü PYD/PKK'ya ülkenin kuzeyini teslim ettiğini dile getirdi.

Esad, bazı güçlerin terör örgütüne silah vererek güçlenmesini sağladığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PYD/PKK, öldürdüğü insanların cesetlerini almamıza bile izin vermiyordu. Cesedi almaya gelenler keskin nişancıları tarafından vuruluyordu. Bu nedenle ölülerimiz günlerce sokaklarda kalıyor, artık kedi ve köpekler yemeye başlıyordu. DEAŞ ile PYD/PKK ve Esed rejimi birlikte hareket ediyorlar. Teyzem çok rahatsızdı ve PYD/PKK terör örgütünün zulümlerine dayanamayarak kaçıp Haseke'nin bir kasabasına yakın yerde kurulan kampa yerleşti ancak tedavisi için hastaneye gitmek istemesine rağmen PYD/PKK ve ortağı DEAŞ tarafından izin verilmeyince hayatını kaybetti. Kürt gazeteci olan kayınbiraderim Faysal İbrahim de kendilerine destek vermediği için öldürüldü. Bir yakınım ise Haseke'de kaçırılıp üzerine benzin dökülerek yakıldı. PYD/PKK'nın yaptığı zulümler anlatmakla bitmez."

"Çocukları ölüme yolluyorlar"

ABD'nin, Suriye'deki terör örgütlerine silah vermeyi sürdürmesi halinde daha çok insanın canından olacağını vurgulayan Esad, Zeytin Dalı Harekatı'nı gönülden desteklediklerini kaydederek, harekatın genişleyerek devam etmesini istedi.

Esad, bölgenin terörden temizlenmesini ve insanların özgürce evlerine dönmelerini beklediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"PYD/PKK köylere girdiğinde ilk olarak çocukları alıp silah vererek zorla savaştırıyor. Çocuklar savaşmayı bilmediğinden kısa sürede ölüyor. PYD/PKK örgütü, Rusya ve ABD'ye, muhaliflerin veya DEAŞ üyelerinin bulunduğu yalanını söyleyerek bizim akrabalarımızın olduğu köyleri bombalatıp sivil insanların ölümüne, köyün yerle bir olmasına sebep oldular."