Suriyeli baba yıllardır oğlunun hasretiyle yaşıyor

Halepli Abdullah Şerif'in oğlu, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaştan bu yana, Esed rejimi tarafından esir alınan, kanunsuz olarak cezaevlerinde tutulan ve akıbeti bilinmeyen binlerce insandan sadece biri...

Oğlunu yıllardır göremeyen Şerif, 6'sı erkek 11 çocuğuna zarar gelmemesi için ailesini alıp Gaziantep'e geldi.

"Esed'in adamları bizi yolda çevirdi"

Abdullah Şerif, Suriye'de savaş başlamadan önce ayakkabı fabrikası bulunduğunu, durumlarının çok iyi olduğunu, oğlu Hüseyin'e ayakkabı dükkanı açmak için Şam'a gittiklerini söyledi.

"Esed'in adamları bizi yolda çevirdi. Neden geldiğimizi, ne yaptığımız sordular. Biz de anlattık. Cep telefonlarımız alıp incelediler. Telefonumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görünce tepki gösterdiler. 'Biz Türkmeniz, Türkiyeliyiz' dedim. Oğlum Hüseyin'in telefonunda da aynı fotoğraf vardı. Adres bilgilerimizi alıp bizi bıraktılar."

"6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum"

Rejim askerlerinin davranışından korkarak Halep'e döndüğünü söylüyor Şerif ve ekliyor...

"Ben döndükten sonra oğlumu götürmüşler. Kaç kere aradım ama ulaşamadım. 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Esed'in adamları onu aldı. Oğlumdan bu kadar sürede haber alamayınca onu Allah'a emanet ettim."

"Yüzlerce hapishane var"

Halepli Abdullah Şerif, diğer çocuklarına zarar gelmemesi için Halep'ten de Gaziantep'e sığındıklarını ve ailece burada yaşamlarını sürdürdüklerini anlattı.

"Artık çocuklarımla burada yaşıyoruz. Çocuklarımın hepsi çalışıyor. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Kızlarım gece gündüz Kur'an okuyorlar. Hüseyin şu anda hapiste mi, onu da bilemiyoruz. Sadece benim oğlum değil, kadın ve erkekler için yüzlerce hapishane var. O insanlara nasıl bakıyorlar, onu da bilmiyorum."

"Türkler'den Allah razı olsun"

Şerif, yıllardır Suriyeli sığınmacılara kucak açan onları vatanlarında hissettirmek için elinden geleni yapan Türkiye'ye de minnettar...

"Türkiye, Suriyeli yetim ve öksüzlere sahip çıktı. Türkler'den Allah razı olsun. Tek isteğim oğlumun bir an önce bulunması."

Kaynak: AA, TRT Haber