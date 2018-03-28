  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.982
    EURO 4.94
  • BIST 116196.54
    ALTIN 172.105
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriye'den dönen PKK'lılar Almanları endişelendirdi

Suriye'den dönen PKK'lılar Almanları endişelendirdi

Türk ordusunun Afrin'e girmesinin ardından Suriye'den Almanya'ya geri dönen PKK'lı teröristler Alman yetkilileri endişelendiriyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyeden dönen PKKlılar Almanları endişelendirdi

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin yüksek tirajlı gazetelerinden Express'te, Axel Spilcker imzasıyla yer alan habere göre, terör örgütü PKK, saflarında savaşmak için 300 kişi topladı ve Türk ordusunun Afrin'e girmesinin ardından 125 terör örgütü mensubu Almanya'ya geri döndü.

Türk ordusunun envanterinde Alman yapımı "G3 piyade tüfeği" ile "Leopard 2 tanklarının" bulunduğu belirtilen haberde, yetkililerin, örgüt üyelerinin bunu gerekçe göstererek saldırı yapmasından endişe duyduğu kaydedildi.

Haberde, PKK yandaşlarının son dönemlerde Almanya'da bulunan Türklere ait mekanlara ve dini cemaatlere yaptığı saldırılarda artış kaydedildiğine işaret edilerek, "20 Ocak'ta başlayan askeri operasyondan bu yana ülkedeki 60 Türk tesisine saldırı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

KRV İçişleri Bakanlığının açıklamasına da yer verilen haberde, sadece Köln ve Leverkusen'de 6 camiye saldırı düzenlendiği belirtildi.

Haberde, ayrıca Düsseldorf Havalimanı gibi bazı yerlerde izinsiz gösteriler yapıldığı ve bu gösterilerde olaylar çıktığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER