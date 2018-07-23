Suriye'den 422 Beyaz Baretli 3 Batı ülkesine geçecek

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Muhammed el-Kayid yazılı açıklamasında, Suriye'de "Beyaz Baretliler" olarak bilinen sivil savunma ekiplerinden 422 kişinin, iskan sözü veren İngiltere, Almanya ve Kanada'ya yerleşmeleri için ülkeden geçiş izni verildiğini belirtti.

Daha önce yine Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkeye giriş yapan ve geçiş izni verilen Beyaz Baretli sivil savunma ekiplerinin sayısının 800 olduğu duyurulmuştu. Son açıklamada, Bakanlığın daha önce vermiş olduğu sayının doğru olmadığı vurgulandı.

Sayılardaki kargaşaya açıklık getiren Kayid, başlangıçta ilgili ülkelerle yapılan görüşmelerde alınacak kişi sayısının 800 olduğu ancak son olarak 422 kişi üzerinde karar kılındığını söyledi.

Gönüllülerin intikali 3 ay içinde gerçekleşecek

Almanya, İngiltere ve Kanada tarafından iskan edilecek 422 kişilik sivil savunma gönüllülerinin, adı geçen ülkelere intikalinin 3 ay içinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Beyaz Baretliler'in kaldığı yerle ilgili bilgi vermeyen Kayid, Ürdün'de giriş çıkışlara izin verilmeyen kapalı bir alanda tutulduklarını söylemekle yetindi.

Kayid, Beyaz Baretliler'in sadece insani nedenlerden dolayı Ürdün üzerinden geçiş taleplerine olumlu cevap verildiğini aktardı.

Beyaz Baretliler

Beyaz Baretliler adlı sivil savunma teşkilatı, 2011'de adından söze ettirmeye başladı.

Beyaz Baretliler'in, Suriye'nin farklı kentlerinde 100'den fazla merkezi var. Yaklaşık 3 bin gönüllünün görev yaptığı tahmin edilen Beyaz Baretliler teşkilatında, bu gönüllüler tamamen silahsız olarak, yaralı ve ölülere yönelik kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Beyaz Baretliler, geçen yıl 89'uncusu düzenlenen Oscar Ödülleri'nde "The White Helmets" (Beyaz Baretliler) isimli belgeselleriyle de en iyi kısa belgesel dalında Oscar kazanmıştı.

Kaynak: AA