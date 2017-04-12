'Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin zamanı geldi'

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi." açıklamasında bulundu. AA
ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi." açıklamasında bulundu. AA