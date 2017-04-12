  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin zamanı geldi'

'Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin zamanı geldi'

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi." dedi.

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Suriyedeki vahşi iç savaşı sona erdirmenin zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi." açıklamasında bulundu. AA

Etiketler: abd başkanı donald trump, suriye
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