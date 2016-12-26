Suriye'deki siviller için Berlin’den Halep’e yürüyecekler

Avrupa’nın farklı ülkelerinden aktivistler, Suriye’de sivillerin yaşadığı insanlık dramına tüm dünyanın dikkatini çekmek için Berlin’den Halep’e yürümeye başladı.

"Halep İçin Sivil Yürüyüş” hareketinin üyeleri Berlin’de ilk olarak Suriyeli sığınmacıların kaldığı, eski Tempelhof Havalimanı yakınında buluştu.

Yaklaşık 400 kişinin bir araya geldiği alanda kısa bir konuşma yapan, hareketin öncülerinden Polonyalı gazeteci ve blog yazarı Anna Alboth, katılımcılara destekleri için teşekkür etti.

“Üç hafta önce sosyal medyada paylaştığım düşüncenin bugün gerçek olmasına inanamıyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim” diyen Alboth, büyük bir umutla yola çıktıklarını vurguladı.

Sıradan Avrupa yurttaşları olarak, Suriye’de bombardımanların son bulmasını, sivillere insani yardım ulaştırılmasını talep ettiklerini anlatan Alboth, "Yürüyüş güzergahımızdaki herkesi gelecek günlerde bizimle buluşmaya davet etmek istiyorum. Nerede olursa olsun, iki saat bile olsa bizimle birlikte yürüsünler” dedi.

Yürüyüş bilgilerini sosyal medya hesaplarından paylaşacaklar

Alboth, yürüyüşleri boyunca varış noktaları ve güzergah hakkında güncel bilgileri, sosyal medya hesapları @civilmarchforaleppo ve internet siteleri civilmarch.org üzerinden paylaşacaklarını anlattı.

Medyanın büyük ilgi gösterdiği yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulunan Polonyalı aktivist, Halep’in sembolik önem taşıdığını, Suriye’de abluka altında olan tüm şehirlerdeki Suriyeli siviller için yürüdüklerini vurguladı.

Çok sayıda Avrupalının Suriye’de yaşananları ekranları başında izlerken çaresizlik hissettiğini, bir şeyler yapmak istediğini kaydeden Alboth, “Beni harekete geçiren de bu oldu. Ben evimde çocuklarımla rahat bir şekilde otururken, Suriye’deki ihtilafta bu kadar insanın yaşadıkları hiç de adil değil. Benim gibi düşünen çok sayıda kişiyle bazı şeyleri değiştirebiliriz diye düşündüm. Tabii bu savaşı benim durdurabileceğimi düşünmüyorum, bu kadar saf değilim ama bir şeyleri değiştirmek için elimden gelen her şeyi yapmam gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Halep’e yürümek için Polonya’dan gelen Joanna adlı aktivist, sosyal medyada çağrıyı okur okumaz yürüyüşe katılma kararı aldığını belirterek “Bunu kişisel bir sorumluluk olarak görüyorum çünkü Suriye’de olan bitenin akıl dışı olduğunu düşünüyorum. Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. İnsanlığımızı göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Berlin’den yürüyüşe katılan David adlı genç, Avrupa’nın farklı ülkelerinden Suriye’deki siviller için bir araya gelerek yürüyüşe katılmalarının büyük başarı olduğunu vurgulayarak “Dünya genelinde, özellikle de Avrupa'da aşırı sağcı popülist hareketlerin güçlendiği bir dönemde, insan haklarını savunmak için bir araya gelmiş olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Oğlu David’i yolcu etmek için alana gelen Gabriele, çoğu gençlerden oluşan aktivistlerin girişimini büyük saygıyla karşıladığını, bu yürüyüşün herkese cesaret vermesini, daha geniş kitleleri Suriye’deki siviller için harekete geçirmesini umut ettiğini söyledi.

Halep İçin Sivil Yürüyüş hareketi, Almanya’dan başladıkları yürüyüşlerinde sırasıyla Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve ardından Türkiye’ye gidecek.

Günde yaklaşık 20-25 kilometre yürümeyi hedefleyen aktivistler, yol boyunca konaklayacakları şehirlerde düzenleyecekleri etkinliklerle Suriye’deki duruma dikkat çekmeyi hedefliyor. Gönüllüler, yaklaşık dört ay sürecek yürüyüş sonunda Halep’e ulaşmayı amaçlıyor. AA