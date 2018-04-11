  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.142
    EURO 5.132
  • BIST 109253.2
    ALTIN 180.945
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriye'deki restleşmeye Putin'den ilk tepki

Suriye'deki restleşmeye Putin'den ilk tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki restleşmeyle ilgili, "Dünyadaki durum endişe verici, sağduyu hakim olmalı." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyedeki restleşmeye Putinden ilk tepki

ABD ile Rusya arasındaki Suriye merkezli tehlikeli restleşmenin üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de bir açıklama geldi.

Putin, "Dünyadaki durum endişe verici, sağduyu hakim olmalı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter mesajı, Washington ile Moskova arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Trump, Suriye'yi hedef alacak füzeleri vuracağını duyuran Rusya'ya hazırlanmasını tavsiye etti.

Rusya, ise Trump'ın açıklamasına, füzelerin meşru hükümeti değil; teröristleri hedef alması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

Trump, kısa bir süre sonra Rusya'ya mesajını yumuşattı. 

"Rusya ile ilişkilerimiz, hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım”

Trump'ın bu mesajına karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Çok iyi fikir, işe önce ABD'nin kimyasal silahlarından başlayalım." dedi.

Trump'ın mesajlarına Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan ise yorum gelmedi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, suriye, Putin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER