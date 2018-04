Suriye'deki restleşmeye Putin'den ilk tepki

ABD ile Rusya arasındaki Suriye merkezli tehlikeli restleşmenin üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de bir açıklama geldi.

Putin, "Dünyadaki durum endişe verici, sağduyu hakim olmalı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter mesajı, Washington ile Moskova arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Trump, Suriye'yi hedef alacak füzeleri vuracağını duyuran Rusya'ya hazırlanmasını tavsiye etti.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Rusya, ise Trump'ın açıklamasına, füzelerin meşru hükümeti değil; teröristleri hedef alması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

Trump, kısa bir süre sonra Rusya'ya mesajını yumuşattı.

"Rusya ile ilişkilerimiz, hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım”

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?