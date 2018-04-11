Suriye'deki restleşmede İran tarafını seçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye konusunda Rusya'ya yüklenmesinin ardından İran'dan da açıklama geldi.

İran'nın dini lideri Ayetullah Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.

Velayeti, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada dış saldırılara karşı Şam'ın yanında olduklarını açıkladı.

Gerilimi artıran adım sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor." diye Twitter'dan mesaj paylaşmasıyla geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gelişmeler karşısında, "Sağduyunun hakim olmasını umuyoruz." dedi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de, Suriye'ye askeri operasyon için Trump'a seçenekler sunmaya hazır olduklarını açıkladı.

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Rejime verilecek tepkinin boyutuna 48 saat içinde karar vereceklerini söyleyen Trump masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber