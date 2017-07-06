Suriye'deki kimyasal saldırılar mercek altında

Suriye'de kimyasal silah kullananların tespiti için oluşturulan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) ortak soruşturma misyonunun (JIM) Başkanı Edmond Mulet, BM Güvenlik Konseyi üyelerine kapalı oturumda son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Toplantı çıkışında gazetecilere açıklama yapan Mulet, bugün Konseye 6'ncı raporlarını sunduklarını belirtti.

BMGK tarafından görevlendirilen misyonun kimyasal silah kullananları tespit etme sorumluluğu olduğunu kaydeden Mulet, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı ve bu nedenle insanların öldüğünün bilimsel raporlarla ispatlandığını hatırlattı.

Han Şeyhun'u soruşturuyorlar

Mulet, nisan ayında Han Şeyhun'da gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla geçen yıl eylül ayında Ummu Hoş'ta yaşanan saldırıları hala soruşturduklarını belirterek, ekim ortasına kadar kapsamlı rapor hazırlayacaklarını söyledi.

KSYÖ'nün geçen hafta açıkladığı raporda, Han Şeyhun'daki saldırıda sarin gazı kullanıldığının tespit edildiği bildirilmişti.

Batılı ülkeler ve muhalifler saldırı nedeniyle Esed rejimini suçlamış ABD, rejimin hava üssüne saldırı düzenlemişti.

"Mesajlar alıyoruz"

Edmond Mulet, işlerini yaparken karşılaştıkları zorlukları da anlatarak, "Çok politize bir ortamda ve çatışmaların devam ettiği bir bölgede görev yapıyoruz." dedi.

Bağımsızlıklarına saygı gösterilmesini isteyen Mulet, "İşimizi nasıl yapmamız gerektiğine ilişkin taraflardan doğrudan ya da dolaylı mesajlar alıyoruz. Bazıları, 'Şu şekilde çalışmazsanız raporunuzu kabul etmeyiz.' diyor. Bu konudaki rahatsızlığımızı Konseye ilettim." diye konuştu.

Gazetecilerin, bu mesajların kimlerden geldiğini sorması üzerine Mulet, "Çeşitli taraflardan geliyor." ifadesini kullandı ancak isim vermedi.