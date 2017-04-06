Suriye'deki kimyasal saldırıda en az 27 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün düzenlenen kimyasal saldırıda ölen çocukların sayısını en az 27 olarak açıkladı.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, İdlib kentinde bulunan Han Şeyhun'daki kimyasal saldırıda en az 27 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu 546 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısın artmasından endişe duyulduğu vurgulandı.

UNICEF Bölge Direktörü Geert Cappelaere ise Suriye'de çocukların ölmesine daha fazla izin verilemeyeceğini, tüm taraflara çatışmalara bir an önce son vermeleri çağrısında bulundu.

Beşşar Esed rejimi de önceki gün İdlib ilinde bulunan Han Şeyhun'u kimyasal gaz içeren bombalarla hedef almıştı.

Saldırıda, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.