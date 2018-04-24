  • 24 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.089
    EURO 4.994
  • BIST 110175.33
    ALTIN 174.433
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriye'deki insanlık krizi Brüksel'de masaya yatırılıyor

Suriye'deki insanlık krizi Brüksel'de masaya yatırılıyor

BM ve AB'nin Brüksel'de düzenlediği Suriye konulu konferansta Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ temsil ediyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyedeki insanlık krizi Brükselde masaya yatırılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlediği "Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansı Brüksel'de başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen konferansa 85 ülkeden ve BM'nin çeşitli kuruluşlarından temsilciler katılıyor.

Konferansta, insani yardımlar ve BM'nin yürüttüğü Cenevre barış süreci gündeme gelecek. Türkiye'yi ise Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ temsil ediyor.

Türkiye'nin Suriye'ye yardımları masada olacak

Akdağ, konferansın ikinci gününde "Türkiye’nin Suriye'deki insani yardımları" ile ilgili konuşma yapacak.

Konferansa aralarında Türkiye'den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayının da bulunduğu sivil toplum örgütleri de katılacak.

Ürdün, Lübnan ve Suriye’den 200’den fazla sivil toplum teşkilatı (STK), bugün yapılacak paydaş kuruluşlar ve STK’lerle diyalog günü etkinliğinde bir araya gelecek.

Geçen yıl düzenlenen ilk konferansta 2017-2020 yılları için 9 milyar avrodan fazla yardım vaadinde bulundu. 

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Akdağ, birleşmiş milletler, Avrupa Birliği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER