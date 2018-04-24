Suriye'deki insanlık krizi Brüksel'de masaya yatırılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlediği "Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansı Brüksel'de başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen konferansa 85 ülkeden ve BM'nin çeşitli kuruluşlarından temsilciler katılıyor.

Konferansta, insani yardımlar ve BM'nin yürüttüğü Cenevre barış süreci gündeme gelecek. Türkiye'yi ise Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ temsil ediyor.

Türkiye'nin Suriye'ye yardımları masada olacak

Akdağ, konferansın ikinci gününde "Türkiye’nin Suriye'deki insani yardımları" ile ilgili konuşma yapacak.

Konferansa aralarında Türkiye'den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayının da bulunduğu sivil toplum örgütleri de katılacak.

Ürdün, Lübnan ve Suriye’den 200’den fazla sivil toplum teşkilatı (STK), bugün yapılacak paydaş kuruluşlar ve STK’lerle diyalog günü etkinliğinde bir araya gelecek.

Geçen yıl düzenlenen ilk konferansta 2017-2020 yılları için 9 milyar avrodan fazla yardım vaadinde bulundu.

Kaynak: AA