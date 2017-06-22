Suriye'deki iç savaş

Suriye'de rejim birliklerinin saldırılarında yaralanan 3 Suriyeli, Hatay'da tedavi altına alındı.

Rejim güçlerinin Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib kenti kırsalına yönelik düzenlediği saldırılarda yaralanan 3 kişi, yakınları tarafından Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirildi.

Sağlık ekiplerince burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Hatay'daki hastanelere sevk edildi.

Daha önceki saldırılarda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise Suriye'ye gönderildi.