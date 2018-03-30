Suriye'deki EYP saldırısında bir İngiliz askeri hayatını kaybetti

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesinin dün Suriye'de EYP ile öldürüldüğünü üzülerek teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık ölen İngiliz askerinin kimliğini ve bağlı olduğu birimi açıklamazken, DEAŞ karşıtı koalisyonun bir operasyonunda ABD güçleri içinde yerleşik olarak hareket ettiğini kaydetti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde de ölen askerin İngiliz Özel Kuvvetlerinin üyesi olduğu ve saldırının Menbiç'te gerçekleştiği belirtildi.

İngiliz basını, ABD savunma kaynaklarına dayandırarak, saldırıda bir ABD Özel Kuvvetler askerinin de öldüğünü yazdı.

Birleşik Görev Gücü'nden daha önce yapılan açıklamada, "2 koalisyon personeli 29 Mart’ta akşam 09.00'da Suriye'de el yapımı patlayıcı ile öldürüldü, 5'i yaralandı." bilgisi verilmişti.

Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, konuyla ilgili, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceğiz." demişti ancak saldırı Münbiç yakınlarında meydana geldi.

Kaynak: AA