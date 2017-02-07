Suriye’deki ateşkes için görüşmelerin ikincisi 15-16 Şubat'ta

Suriye'deki çatışmaların durdurulması için Türkiye, Rusya ve İran tarafından kurulacak ateşkesi izleme ve uygulanmasını sağlama mekanizmasının ikinci teknik toplantısı, 15-16 Şubat'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran’dan yetkili ve uzmanlardan oluşan teknik grubun Suriye’deki ateşkes için üçlü mekanizmaya ilişkin ikinci görüşmesinin, 15-16 Şubat'ta yine Astana’da yapılmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada, görüşmenin, Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Cenevre görüşmelerinin bir sonraki turunun başlatılması için gereken şartları oluşturacağından emin olunduğu dile getirildi.

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasındaki ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulacak ortak mekanizmaya ilişkin teknik grubun ilk görüşmeleri Türk, Rus ve İranlı yetkililerin yanı sıra Ürdün ve BM temsilcilerinin katılımıyla dün Astana'da düzenlenmişti.

Rus heyetin başkanı Stanislav Gadcimogamedov, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerde Suriye’deki ateşkesin sağlanması süreci, ateşkesin etkin bir şekilde izlenmesi ve kontrolünün sağlanması mekanizmalarının yanı sıra provokasyonların önüne geçilmesi konularının tartışıldığını belirtmişti.

Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde 23-24 Ocak tarihlerinde Astana'da yapılan ve İran, ABD, Beşşar Esed rejimi ile Suriye askeri muhalefetinin katıldığı toplantıda, ateşkesin güçlendirilmesi için alınacak tedbirler görüşülmüştü.

Türkiye, Rusya ve İran, ateşkesin güçlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanması için aralarında ortak izleme ve denetleme mekanizması kurulmasında anlaşmıştı.