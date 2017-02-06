  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.686
    EURO 3.971
  • BIST 89486.18
    ALTIN 145.008
Buradasınız : » » Suriye’deki ateşkes için görüşmeler başladı

Suriye’deki ateşkes için görüşmeler başladı

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de ateşkesin güçlendirilmesini sağlayacak ortak mekanizma üzerinde çalışmalara başladı

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyedeki ateşkes için görüşmeler başladı

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasındaki ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulacak ortak mekanizmaya ilişkin teknik görüşmeler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzesi'nde gerçekleşen görüşmelerde, Türkiye, Rusya ve İran tarafından kurulması kararlaştırılan üçlü mekanizma ele alınacak.

Görüşmelere Birleşmiş Milletler yetkilileri de katılıyor.

Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde 23-24 Ocak'ta Astana'da yapılan toplantıda ateşkesin güçlendirilmesi için alınacak tedbirler görüşülmüştü.

Toplantıya İran ve ABD'nin yanı sıra Beşşar Esed rejimi ile Suriye askeri muhalefetinden yetkililer katılmıştı.

Türkiye, Rusya ve İran, ateşkesin güçlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanması için aralarında ortak izleme ve denetleme mekanizması kurulmasında anlaşmıştı. AA

Etiketler: suriye, ateşkes, türkiye, rusya, iran
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER