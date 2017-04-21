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Suriye'deki 3 bin 700 kişi kuşatma bölgelerinden çıkarıldı

Suriye'nin Şam ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki bölgelerden çıkarılan 3 bin 700 kişi kalacakları yerlere ulaştı.

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Suriyedeki 3 bin 700 kişi kuşatma bölgelerinden çıkarıldı

Suriye'nin Şam ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki bölgelerden çıkarılan 3 bin 700 kişi kalacakları yerlere ulaştı.

Başkentte rejim kuşatmasındaki Madaya ile kuzeyindeki Bıkkin beldesi, Zebadani ile doğusundaki Cebel Şarki beldesi ve Şam'ın kuzeybatısındaki Ayn el-Fice beldesinden önceki gün yola çıkan konvoy öğle saatlerinde İdlib'e vardı.

Konvoyun Türkiye sınırı yakınındaki İdlib ilinde kurulan barınma merkezlerine ulaşması, güzergah üzerindeki kontrol noktalarındaki bekleyişler nedeniyle gecikti.

Eş zamanlı olarak, İdlib'de muhaliflerin rejim güçlerini kuşattığı Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyu da Halep merkeze girdi.

Rejim ve askeri muhaliflerin vardığı anlaşma gereği, Madaya, Zebadani, Fua ve Kefreya'dan geçen hafta toplam 7 bin 350 kişi tahliye edilmişti.

Rejimin anlaşmaya uymayarak, Fua ve Kefreya'dan daha fazla kişinin çıkarılması yönündeki baskısı tahliyelerde sorun oluşturmuştu.

Konvoyların, anlaşmazlığın yaşandığı saatlerde kontrol noktalarındaki bekleyişi sırasında bombalı saldırı meydana gelmişti. Fua ve Kefreyalı siviller, rejim Kızılayı görevlileri ve konvoyu koruyan askeri muhaliflerden oluşan 100'den fazla kişi ölmüştü. Tahliye operasyonu saldırının ardından tamamlanmıştı. Muhaliflerin kınadığı saldırıyı üstlenen olmamıştı.

Rejim ve muhaliflerin vardığı anlaşma gereği, rejim cezaevlerindeki 150'si kadın, 750 mahkumun da bugün içinde serbest bırakılması bekleniyor.

Tahliyeler sonucunda Zebadani tamamen boşalırken, Madaya'da 4 bin, Fua ve Kefreya'da yaklaşık 8 bin kişi kaldı.

Yeni tahliyeler için rejim ve muhalifler arasında görüşmeler sürüyor. AA

Etiketler: suriye, Suriye'deki tahliyeler, Şam, idlib, Konvoy
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