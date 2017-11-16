Suriye'de zeytin verimi düştü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki İdlib, göz alabildiğine zeytin arazilerine ev sahipliği yapıyor.

Zeytin hasadı, 7 yıllık savaş mağduru halkın en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Sabahın erken saatlerinde arazilerin yolunu tutan işçiler, ağaçların dibine brandalar seriyor.

İşçiler topladıkları zeytinleri, işlenmek üzere tesislere gönderiyor.

Bir yıllık emeklerinin karşılığını almak isteyen çiftçiler, fabrikalardan gelecek zeytinyağlarını bekliyor. Ancak bu sene yağış miktarının az olması, zeytin ve zeytinyağı üretiminde yarı yarıya düşüşe neden oldu.

İdlib'deki çiftçilerden Ahmed Hallum, Bu sene yağış az oldu. Üretimimiz çok düştü. Geçen yıla göre zeytinyağı üretimimiz yarı yarıya azaldı." dedi.

Yağışların az olmasının hasadın da gecikmesine sebep olduğunu belirten Hallum, şöyle devam etti:

"İşçi, taşıma ve zeytinyağı fabrikasının ücretleri pahalandı. Yurt dışına satış olmadığı için de zeytinyağı fiyatları ucuzladı. Durumumuz gittikçe kötüleşiyor."

"Bu yıl verim ve kalite düştü"

Zeytin işleme fabrikası sahibi Abdusselam Ahmet Miglaj, "Bu yıl verim ve kalite düştü. Kuraklık nedeni ile zeytin sertleşti. Bu da fabrikanın parçalarına zarar veriyor. Yedek parça bulunmuyor. Zeytinyağı ihracatı yapılmıyor. Bu nedenle bu sene daha ucuz. Litresi 10 lira civarında." şeklinde konuştu.

Çiftçi Abdullah Bakkur da rejimin saldırı düzenlediği bölgelerde zeytinlikleri olduğunu ancak saldırılardan dolayı hasada gidemediği söyledi.

Kaynak: AA