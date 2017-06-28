  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Suriye'de yıl başından beri 59 sağlık kuruluşu saldırıya uğradı'

'Suriye'de yıl başından beri 59 sağlık kuruluşu saldırıya uğradı'

BM, Suriye'de bu yıl 59 sağlık kuruluşunun saldırıya uğradığını ve 15 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Suriyede yıl başından beri 59 sağlık kuruluşu saldırıya uğradı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de yıl başından beri 59 sağlık kuruluşunun saldırıya uğradığını, 15 sağlık çalışanının bu saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'de sivillere ve sivil kuruluşlara saldırıların devam etmesi nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

İdlib vilayetinde sadece geçen hafta sivillere yönelik el yapımı patlayıcılarla en az 8 saldırı gerçekleştirildiğini anlatan Dujarric, 24 Haziran'da Dana kasabasında halk pazarındaki saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin öldüğünü belirtti.

"Sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz." diye konuşan Dujarric, yıl başından bu yana Suriye genelinde 59 sağlık kuruluşuna saldırıldığını, bu saldırılarda 15 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dujarric, geçen yıl Suriye'de sağlık kuruluşlarına yönelik toplam 136 saldırı gerçekleştirildiğini ve bunun sonucunda 31 sağlık çalışanının öldüğünü kaydetti.

Etiketler: birleşmiş milletler, suriye
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