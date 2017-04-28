Suriye'de yerleşim yerlerine hava saldırıları sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed yönetimindeki savaş uçaklarının başkent Şam ile İdlib kentinde yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 sivil öldü, 11 kişi yaralandı.

İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden Leys el-Faris, yaptığı açıklamada, İdlib'in Sermin beldesine düzenlenen hava saldırıları sonucu 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 7 sivilin yaralandığını söyledi.

Saldırılarda çok sayıda yerleşim yerinin de yıkılıp hasar gördüğünü belirten Faris, "Hama'nın kuzeyindeki Kafr Zeyta beldesinde Ebu Ubeyde bin Cerah Camisi hava saldırısı sonucu yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Rejim, müttefikleriyle İdlib ve Hama kırsalına yoğun şekilde saldırıyor." diye konuştu.

"Kabun yoğun bombardıman altında"

Duma ilçesindeki Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Yusuf el-Bustani de rejimin, başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Kabun Mahallesi'ne karadan ve havadan yoğun şekilde saldırdığını söyledi.