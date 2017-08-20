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Buradasınız : » » Suriye'de ücretsiz hizmet verecek hastane açıldı

Suriye'de ücretsiz hizmet verecek hastane açıldı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib iline bağlı Hırbet el-Cevz köyünde açılan tek hastane, bölgede yaşayan yaklaşık 50 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti vermeyi hedefliyor.

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Suriyede ücretsiz hizmet verecek hastane açıldı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib iline bağlı Hırbet el-Cevz köyünde açılan tek hastane, bölgede yaşayan yaklaşık 50 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti vermeyi hedefliyor.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki, Türkiye sınırındaki İdlib iline bağlı Hırbet el-Cevz'de açılan tek hastane bünyesinde iki ameliyathane, dahiliye ve çocuk hastalıkları bölümü olacak.

Hastanede en az 11 uzman doktor farklı alanlarda hastaları tedavi edecek.

Suriyeli "Bereket" derneği tarafından açılan hastanede, bölge halkıyla sığınmacı kamplarında yaşayan yaklaşık 50 bin kişiye ücretsiz sağlık imkanı sunulacak.

İdlib Hastaneleri Genel Müdürü Doktor Abdulhamit Debbek, "Hırbet el-Cevz'de bugün açtığımız hastanemizde, 20 kişilik doktor ve sağlık ekibimizle acil hizmeti, dahiliye ve çocuk hastalıkları alanlarında hizmet vereceğiz. Önümüzdeki dönemde, diyaliz merkezini de açmayı planladığımız hastanede, bölgede bulunan siviller ve sığınmacı kamplarında yaşayanlar bedava muayene ve tedavi olacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler: suriye, idlib, hastane, sağlık hizmeti
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