Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde ticarete destek

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası istikrar sağlanan bölgelere ciddi destekler verildiğini belirtti.

Sınırın Suriye tarafındaki, terörden arındırılan bölgelerde, Türkiye'nin desteğiyle kurulan ticaret odalarının da bunlardan sadece biri olduğunu ifade eden Tekinarslan, şunları kaydetti:

"Ticaret huzur ve güven ortamında filizlenebilir. Çok şükür Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında huzur, güvenlik, kolluk ve adalet hizmetleri en üst seviyede sağlanıyor. Bununla birlikte hayatın normalleşmesi ve gündelik aktivitelerin canlanması sürecinde ticaret odaları oluştu. Bölgede kurulan ticaret odaları ile Kilis Ticaret Odası arasında iş birliği çalışmaları yürütüldü, karşılıklı çalışma komiteleri oluşturuldu ve artık birçok insan ticaret yapmak üzere Kilis'e gelip gidebiliyor. Ülkemizden de insanlar buralara gelip gidebiliyorlar. İnşallah Fırat Kalkanı bölgesi ve Türkiye arasındaki işleri kolaylaştırıp iki şehrin (Kilis-Azez) de yararına olacak ticaretin önünü açmayı ve her türlü desteği vermeyi düşünüyoruz."

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde verilen hizmetlerin Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde de sunulacağını anlatan Tekinarslan, Suriye tarafındaki ticaret odaları ve Kilis Ticaret Odasının gösterdiği iş birliğinin her iki taraftaki ticari faaliyetleri güçlendirdiğini aktardı.

Tekinarslan, Türkiye'nin, iki ülke arasındaki ticaretin daha yüksek bir potansiyele sahip olması adına her türlü desteği sunduğunu ve sunmaya devam ettiğini dile getirdi.

Suriyeli iş adamı Mahmut Sagrid de Türkiye ve Azez Yerel Meclisi tarafından başlatılan ortak çalışmanın, bölge ekonomisine ciddi katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Kaynak: AA