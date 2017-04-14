Suriye'de tahliyeler başladı: 2 bin 350 kişi çıkarıldı

Suriye'de muhalifler ile Esed rejimi arasında, kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında, Madaya ve Zebadani'den 2 bin 350 kişi çıkarıldı. Fua ve Kefreya'dan da tahliyelerin başlaması bekleniyor.
Suriye'de muhalifler ile Esed rejimi arasında, kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında, Madaya ve Zebadani'den 2 bin 350 kişi çıkarıldı.
Suriye'de muhalifler ile Esed rejimi arasında, kuşatma bölgelerinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında, Madaya ve Zebadani'den 2 bin 350 kişi çıkarıldı. Fua ve Kefreya'dan da tahliyelerin başlaması bekleniyor.