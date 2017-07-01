Suriye'de son 6 ayda 5 bin 381 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de bu yılın ilk yarısında bin 159'su çocuk, 742'si kadın en az 5 bin 381 sivilin öldüğünü bildirdi.

SNHR, Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşta son 6 ayda hayatını kaybeden sivillere ilişkin rapor yayımladı.

Raporda 2017'nin ilk yarısında rejim ve destekçisi yabancı terörist gruplar, Rusya, askeri muhalifler, terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çatışmalarında bin 159'su çocuk, 742'si kadın en az 5 bin 381 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

En çok sivili rejim öldürdü

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin 318'i çocuk ve 245'i kadın 2 bin 72 sivili öldürdüğü belirtilen raporda, DEAŞ'ın 180'i çocuk 94'ü kadın en az 857 sivili katlettiği bilgisine yer verildi.

Raporda ayrıca, Suriye'de DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun 291'i çocuk, 183'ü kadın 1008 sivilin ölümüne sebep olduğu ifade edildi.

Rusya'nın saldırılarına da değinilen raporda, "Rus güçlerinin düzenlediği düşünülen bombardımanlarda 209'u çocuk, 122'si kadın 641 sivilin öldüğünü onayladık." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, askeri muhaliflerin rejim ve destekçileriyle girdiği çatışmalarda 35'i çocuk, 15'i kadın 128 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

94'ü çocuk, 58'i kadın 522 sivilin de faili bilinmeyen saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

PKK/PYD, sivil katliamına devam ediyor

Terör örgütü PKK/PYD'nin en az 5 sivili işkenceyle öldürdüğüne işaret edilen raporda, örgütün aralarında en az 31 çocuk ve 25 kadının bulunduğu 153 sivili katlettiği kaydedildi.

Örgütün Haziran ayında da katliama devam ettiği bildirilen raporda, başta Rakka, Haseke ve Halep illeri olmak üzere 13'ü çocuk en az 77 sivilin katledildiği vurgulandı.

Son bir ayda sivil kurbanların sayısı azaldı

SNHR'nin raporunda son bir ayda, "çatışmasızlık bölgeleri" muhtırasının etkisiyle, çatışmalarda yaşamını yitiren sivillerin sayısının azaldığına işaret edilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Ülkede taraflar arasındaki çatışmalar yüzünden Haziran ayında 848 sivil yaşamını yitirdi. Suriye rejimi (ordu, güvenlik güçleri, yerli milisler ve yabancı Şii milisler), 43'ü çocuk, 36'sı kadın en az 283 sivili öldürdü. Rakka ve Deyrizor bölgeleri başta olmak üzere düzenlediği hava saldırılarında en az 265 sivil yaşamını yitirdi."

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs'ta düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki belli bölgeleri, başkent Şam'daki Doğu Guta, Suriye'nin güneyindeki belli bölgeleri (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) "çatışmasızlık bölgesi" ilan etmişti.

Toplantının ardından garantör ülkelerin güvenlik makamları, çatışmasızlık bölgelerine ilişkin ayrıntılarla ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran'ın temsilcileri, 4-5 Temmuz'da Astana'da 5. kez bir araya gelecek.