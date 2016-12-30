'Suriye'de siyasi geçişle barışı sağlayacak adımlar atılmalı'

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, Suriye'de Türkiye ve Rusya garantörlüğünde Esed rejimi ve muhalifler arasında varılan ateşkes mutabakatının yeterli olmadığını belirterek, ülkede siyasi geçişle barışı sağlayacak adımlar atılması gerektiğini bildirdi.

Dion, bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu mutabakatı "potansiyel ateşkes" olarak nitelendirdi.

"Kanada, potansiyel ateşkesle birlikte tüm tarafları Suriyelilerin acısını hafifletecek, Suriye'nin başını çektiği siyasi geçişle barışı sağlamayı taahhüt etmeye çağırıyor." ifadesini kullanan Dion, mesajında ateşkesi sağlayan Türkiye ve Rusya'dan bahsetmedi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı adına Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'ye yapılan açıklamada, "Kanada, Suriye halkına barış içinde bir gelecek sağlamak için gösterilen çabaları desteklemeye hazırdır. Suriye liderliğindeki bir siyasi geçiş hala hükümetin tercih ettiği bir seçenektir." değerlendirmesinde bulunuldu.