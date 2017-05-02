Suriye'de sivil savunma ekiplerine saldırı: 4 ölü

Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde sivil savunma ekiplerine ait ambulansın hedef alınması sonucu 4 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti.

Dera'daki sivil savunma görevlilerinden Ammar Ebu Zeyd'inden alınan bilgiye göre, Busr el Harir ilçesinden Nahta beldesine giden ambulanstaki 4 sivil savunma görevlisi, yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Dera Sivil Savunma Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıda hedef alınan ekibin patlayıcı maddenin hedefi olan başka bir aracı ve içindekileri kurtarmaya gittiği belirtildi.

Açıklamada, yaşamını yitirenler arasında Busr el Harir Sivil Savunma Merkezi Başkanı Fadi Arsan Tarşan'ın da olduğu kaydedildi.

Kafr Zeyta beldesindeki sivil savunma merkezi de 29 Nisan'da savaş uçaklarının hedefi olmuştu. Bombardımanda 8 sivil savunma görevlisi yaşamını yitirmişti. AA