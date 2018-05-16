Suriye'de saldırılar sürüyor: 8 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib ve Hama'nın kırsalında gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Hama Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ahmet Nevruz, bölgenin uzun zamandır Esed rejiminin saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Nevruz, "Hama'nın Mansura köyünde sivillere ait araçlara ısı güdümlü füze ile yapılan saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti. İdlib'in Cisr eş Suğur ilçesindeki hava saldırısında da bir sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Türkiye sınırındaki İdlib ili ve Hama'nın kuzeyi, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya'nın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA