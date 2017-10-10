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Suriye'de Rus savaş uçağı düştü

Rusya'nın Su-24 model savaş uçağı Suriye’deki Hımeymim hava üssünden havalandığı sırada düştü.

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Suriyede Rus savaş uçağı düştü

Rusya'nın Su-24 model savaş uçağı Suriye’deki Hımeymim hava üssünden havalandığı sırada düştü. Uçaktakiler hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hımeymim beldesindeki pistten havalanan savaş uçağının, kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

Açıklamada, mürettebatın fırlatma koltuğunu çalıştırmaya vakit bulamadığı ve bu nedenle tümünün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçağın teknik bir arıza nedeniyle düşme ihtimalinin üzerinde durulduğunun kaydedildiği açıklamada, uçağın düştüğü bölgede önemli bir hasar oluşmadığı aktarıldı.

Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını yönettiği ana merkez üssü durumunda.

Etiketler: uçak kazası, suriye, Su-24, son dakika, rusya, rus savaş uçağı
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