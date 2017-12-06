Suriye'de rejimin bir ayda tutukladığı ve alıkoyduğu kişi sayısı en az 569

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki iç savaşta çatışan farklı gruplar tarafından tutuklanan kişiler hakkında kasım ayı raporunu yayımladı.

SNHR, Suriye'de kasım ayında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu tutuklanan ve alıkonulan kişi sayısının en az 569 olduğunu açıkladı.

Suriye rejiminin, 28'i çocuk, 61'i kadın 422 kişiyi tutukladığı kaydedilen raporda, terör örgütü PKK/PYD'nin 3'ü çocuk, 3'ü kadın 76 kişiyi, terör örgütü DEAŞ'ın ise 4'ü çocuk, 2'si kadın 29 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.

Raporda, askeri muhalifler 2'si kadın 24 kişiyi, Esed rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) ise 18 kişiyi alıkoydu.

Şam kırsalı 138 kişiyle, ülke genelinde tutuklamaların yaşandığı yerler arasında birinci sırada bulunuyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 30-31 Ekim'de düzenlenen Suriye toplantısında taraflar, esir ve tutuklu değişimi konusunu ayrıntılı olarak ele almış, ancak uzlaşma sağlanamamıştı. Taraflar, bu konu üzerinde çalışmayı sürdürme kararı almıştı.

Kaynak: AA