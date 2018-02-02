'Suriye'de rejim yeni bir kimyasal silah geliştiriyor olabilir'

Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, Suriye'de rejimin "yeni bir kimyasal silah üzerine çalıştığı" yönündeki haberlere ilişkin soruları yanıtladı.

Yetkili, "Suriye'de rejim uluslararası topluma hesap vermekten ve sorumluluklardan kaçmak için yeni bir çeşit kimyasal silah cephanesi yapıyor olabilir." dedi.

"Açık kaynaklara göre bu silahlar Suriye'de daha önce kullanılmayan farklı bir ulaştırma mekanizması kullanıyor" ifadesine yer veren yetkili, "Buna yerden fırlatmalı roketler ve el bombaları da dahil." diye konuştu.

Yetkili, Doğu Guta'da bu hafta gerçekleşen kimyasal saldırının son 30 günde üçüncü saldırı olduğuna dikkati çekerek, "Bu sadece devam etmekte olan saldırılara yeni bir örnekti." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de son saldırıdaki belirtilerin daha öncekilerden farklı olduğunu dile getiren yetkili, ülkede rejimin hala kimyasal silahlar bulundurmasından kaygı duyduklarını söyledi.

AA