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Buradasınız : » » Suriye'de rejim güçleri Ebu Zuhur Havaalanı'nı ele geçirdi

Suriye'de rejim güçleri Ebu Zuhur Havaalanı'nı ele geçirdi

Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi.

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Suriyede rejim güçleri Ebu Zuhur Havaalanını ele geçirdi

Rejim güçleri ve İran destekli yabancı gruplar, Rus savaş uçaklarının havadan desteğiyle şiddetli çatışmaların ardından muhalifler ve rejim karşıtı askeri grupların elindeki Ebu Zuhur havaalanını kontrolüne aldı.

Rejim güçleri, İran'ın kontrolündeki güçlerle İdlib'in Sincar beldesini iki hafta önce ele geçirerek stratejik öneme sahip Ebu Zuhur havaalanına yönelmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Hama'nın doğusunda muhaliflere karşı savaşması, Esed rejiminin Ebu Zuhur askeri havaalanını ele geçirmesine olanak tanıdı.

Muhalifler ve rejim karşıtı askeri gruplar, Ebu Zuhur Havaalanı'nı 2015'in eylül ayında ele geçirmişti.

Ülkenin kuzeyindeki muhalif bölge, bütünlüğünü kaybetme riski ile karşı karşıya

İdlib’in doğusundaki Ebu Zuhur ilçesi ve havaalanı, Halep'in güneyi ve Hama'nın doğusunu muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline bağlayan geçiş noktası konumunda.

Havaalanının Esed rejimi ve yabancı militanların eline geçmesiyle ülkenin kuzeyindeki muhalif bölge, bütünlüğünü kaybetme riski ile karşı karşıya bulunuyor.

Havaalanının kontrolünü ele geçiren Esed rejimi, İdlib'in güneyindeki Maarat Numan, Han Şeyhun ve İdlib’in doğusundaki Serakib ilçelerine yönelik bombardımanı yoğunlaştırma olanağına sahip oldu.

Ebu Zuhur Havaalanı, İdlib il merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çevresindeki 300 yerleşim biriminde yaklaşık 100 bin sivil yaşıyor. Son haftalarda binlerce aile, nispeten güvenli buldukları alanlara göç etti. Saldırıların devam etmesi nedeniyle sivillerin göçü de devam ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, Esed Rejimi, Ebu Zuhur askeri havaalanı
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