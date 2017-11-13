Suriye'de PKK/PYD zulmü

Suriye'de uluslararası güçlerin desteğiyle hareket eden PKK/PYD, halkın korkulu rüyası...

Terör örgütü DAEŞ'in zulmü altında ezilen halk bu kez de PYD terörü ile karşı karşıya kalıyor. PYD/PKK kontrol altına almaya çalıştığı noktalarda işkencenin her çeşidini uyguluyor. Örgüt, kendilerine katılmayanları tehdit ediyor, muhalif gördüğü kişileri kaçırarak infaz ediyor.

Afrin'deki 64 cami örgüt zoruyla kapatıldı

En kritik noktalardan biri 2012'den beri terör örgütünün işgal altında tuttuğu Halep'e bağlı Afrin ilçesi...

İstihbarat raporlarına göre buradaki 64 cami örgüt zoruyla kapatıldı. Teröristler Afrin genelindeki okulları kontrol altına aldı ve buraları "silahlı yandaş yuvası" haline getirdi. Ders kitapları PKK/PYD propagandası ile yeniden yazıldı. En acısı ise aileler üzerinde kurulan baskı.

Çatışmak istemeyenler, ailelerinin hayatları ile tehdit ediliyor

Yine istihbarat raporlarına göre, PKK/PYD terör örgütü her aileden bir kadın ya da erkeği kendi saflarında çatıştırmak için zorla alıkoydu.

PYD saflarında çatışmak istemeyenler, ailelerinin hayatları ile tehdit ediliyor. En az 400 sivili katleden örgütün, 1650 kişiyi de alıkoyduğu biliniyor.

Münbiç'te gençleri zorla kendi saflarında çatıştırmak için alıkoyuyorlar

Ve bir başka nokta, örgütün Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Münbiç ilçesi...

Münbiç'te de gençler örgüt saflarında çatıştırmaları için zorla alıkonuluyor.

Tüm protestolara ve bölge halkının tepkilerine rağmen teröristler, Münbiç merkezinin ana yollarına, kent girişleri ve çıkışlarının olduğu noktalara kurdukları kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapıyor. 18 - 31 Yaş aralığındaki erkekler rastgele alıkonularak, örgüt saflarında çatışmaları isteniyor.

Münbiç'te esnaf, örgüte tepki amacıyla iş yerlerinin kepenklerini indirdi, protesto gösterisi yaptı.

Terör örgütü "Gümrük" adı altında, kaçanlardan haraç para alıyor

Çatışmalardan kaçanlar, terör örgütü PKK/PYD'nin "Gümrük" adı altında zorla paralarını aldığını da söylüyor. Yani PYD baskısından kaçmak isteyenler, canlarını kurtarmak için de terör örgütüne haraç ödemek zorunda kalıyor.

Yardım kuruluşları kamuouyunu uyarıyor

Yardım kuruluşları, bölgedeki durumun ciddiyetine dair uluslararası kamuoyunu uyarıyor. Merkezi Londra'da bulunan Save the Children, sadece Rakka'dan kaçan 270 bin kişinin kritik düzeyde insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Save the Children, PKK/PYD'nin terör faaliyetleri nedeniyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani krizin kötüye gittiğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber