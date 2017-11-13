  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Suriye'de PKK/PYD zulmü

Suriye'de PKK/PYD zulmü

"Özgürleştirme" adına ele geçirdiği topraklarda türlü işkencelerle sivil halkı göçe zorlayan terör örgütü PYD, bölge halkını da kendi saflarında çatıştırmak için alıkoyuyor.

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Suriye'de uluslararası güçlerin desteğiyle hareket eden PKK/PYD, halkın korkulu rüyası... 
 
Terör örgütü DAEŞ'in zulmü altında ezilen halk bu kez de PYD terörü ile karşı karşıya kalıyor. PYD/PKK kontrol altına almaya çalıştığı noktalarda işkencenin her çeşidini uyguluyor. Örgüt, kendilerine katılmayanları tehdit ediyor, muhalif gördüğü kişileri kaçırarak infaz ediyor.
 
Afrin'deki 64 cami örgüt zoruyla kapatıldı
 
En kritik noktalardan biri 2012'den beri terör örgütünün işgal altında tuttuğu Halep'e bağlı Afrin ilçesi...
 
İstihbarat raporlarına göre buradaki 64 cami örgüt zoruyla kapatıldı. Teröristler Afrin genelindeki okulları kontrol altına aldı ve buraları "silahlı yandaş yuvası" haline getirdi. Ders kitapları PKK/PYD propagandası ile yeniden yazıldı. En acısı ise aileler üzerinde kurulan baskı.
 
Çatışmak istemeyenler, ailelerinin hayatları ile tehdit ediliyor
 
Yine istihbarat raporlarına göre, PKK/PYD terör örgütü her aileden bir kadın ya da erkeği kendi saflarında çatıştırmak için  zorla alıkoydu.
 
PYD saflarında çatışmak istemeyenler, ailelerinin hayatları ile tehdit ediliyor. En az 400 sivili katleden örgütün, 1650 kişiyi de alıkoyduğu biliniyor.
 
Münbiç'te gençleri zorla kendi saflarında çatıştırmak için alıkoyuyorlar
 
Ve bir başka nokta, örgütün Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Münbiç ilçesi...
 
Münbiç'te de gençler örgüt saflarında çatıştırmaları için zorla alıkonuluyor. 
 
Tüm protestolara ve bölge halkının tepkilerine rağmen teröristler, Münbiç merkezinin ana yollarına, kent girişleri ve çıkışlarının olduğu noktalara kurdukları kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapıyor. 18 - 31 Yaş aralığındaki erkekler rastgele alıkonularak, örgüt saflarında çatışmaları isteniyor.
 
Münbiç'te esnaf, örgüte tepki amacıyla iş yerlerinin kepenklerini indirdi, protesto gösterisi yaptı.
 
Terör örgütü "Gümrük" adı altında, kaçanlardan haraç para alıyor
 
Çatışmalardan kaçanlar, terör örgütü PKK/PYD'nin "Gümrük" adı altında zorla paralarını aldığını da söylüyor. Yani PYD baskısından kaçmak isteyenler, canlarını kurtarmak için de terör örgütüne haraç ödemek zorunda kalıyor.
 
Yardım kuruluşları kamuouyunu uyarıyor
 
Yardım kuruluşları, bölgedeki durumun ciddiyetine dair uluslararası kamuoyunu uyarıyor. Merkezi Londra'da bulunan Save the Children, sadece Rakka'dan kaçan 270 bin kişinin kritik düzeyde insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
 
Save the Children, PKK/PYD'nin terör faaliyetleri nedeniyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani krizin kötüye gittiğini duyurdu.
 
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: suriye, PYD, PKK
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