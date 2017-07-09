  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Suriye'de PKK/PYD karşıtı protesto

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Mare ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD protesto edildi.

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Suriyede PKK/PYD karşıtı protesto

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD protesto edildi.

Mareliler, akşam saatlerinde ilçe meydanında toplanarak, PKK/PYD aleyhinde sloganlar attı.

Çevre köylerden de katılanların olduğu gösteride, Arapça ve İngilizce ''Terör örgütü PKK'yı ihanetlerle köylerimize yerleştirdiniz. Onları zilletle köylerimizden çıkaracaksınız", "Türk askeri kardeşimiz ve müttefikimizdir" yazılı dövizler taşındı.

Göstericiler, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği, Arap nüfusun yoğun olduğu köy, ilçe ve beldelerden çekilmesini istedi.

Göstericilerden Dr. Ahmed Hafız, ''Türk hükümeti ve devletine mesajımızdır. Bizler bölgedeki terör örgütü PYD'ye karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz.'' dedi.

Avukat Mahmud Nacar da ''Suriye'de rejim, Şii milisler ve PYD'ye karşı devrimimiz devam ediyor. Bunların hepsi terör örgütüdür. Başarılı olana kadar devrimimiz devam edecektir. Türkiye ve Türk halkına, Suriyelilere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz.'' diye konuştu.

Etiketler: suriye, terör karşıtı protesto, PKK, PYD
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