Suriye'de mülteci kampında patlama: 6 ölü, 14 yaralı

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Er-Rekban Mülteci Kampı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 6 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rekban Mülteci Kampı'ndaki yetkililerden aldığı bilgiye göre, kamp yakınlarında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Patlama sonucu 6 sivilin yaşamını yitirdiği, 14'ünün yaralandığı belirtildi.

Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydeden yetkililer, bazılarının ise durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Rekban Mülteci Kampı'nda Ürdün'e girmek için bekleyen 85 binden fazla Suriyeli bulunuyor.