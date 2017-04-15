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Suriye'de muhaliflerin Şam operasyonu sürüyor

Suriye'de muhalifler, rejimin Şam merkezin doğusundaki yoğun saldırılarına karşılık, Berze mahallesine operasyon düzenledi.

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Suriyede muhaliflerin Şam operasyonu sürüyor

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık ilerleyen muhalifler, Şam merkezin doğusuna düzenledikleri operasyonu sürdürüyor.

Askeri muhalifler, geçen ayın başında rejimin Şam'ın Kabun, Berze, Cobar mahalleleriyle Duma ve Haresta ilçelerindeki yoğun saldırılarına karşılık vererek, operasyon başlatmıştı.

Doğu Guta bölgesinin Cobar mahallesinden ilerleyen muhalifler, rejim kuşatmasındaki Kabun mahallesine ulaşmıştı. Böylece, Kabun ile kuşatma altındaki Doğu Guta, ince bir hat üzerinde birleşmişti.

Ardından, rejim güçleri söz konusu ince hat üzerinde ve hattın kuzeydoğusundaki Haresta ilçesinde muhaliflere yönelik saldırılarını şiddetlendirdi.

Bunun üzerine muhalifler dün gece saatlerinde Kabun'un kuzeybatısındaki Berze mahallesini almak için harekete geçti.

Operasyona katılan komutanlardan Abdullah Hüseyin, yaptığı açıklamada "İlk üç saatte 13 noktayı ele geçirdik. Ancak rejimin hava saldırıları nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldık." dedi.

Hüseyin, "50'den fazla rejim askerini öldürdük. Bir tankı imha ettik ve 6 adet paletli personel taşıyıcı aracı ele geçirdik." ifadesini kullandı.

Berze mahallesi, Şam merkezin kuzeyinde, merkeze hakim Kasyon dağının eteğinde yer alıyor. Muhaliflerin Berze'yi alması, Kasyon dağına ulaşmalarının önünü açması sebebiyle Esed rejimine tehdit arz ediyor.

Ayrıca Berze'yi almaları halinde muhalifler, Şam'ın merkezine 6 kilometre mesafedeki Rukeldin mahallesine de ulaşmış olacak. AA

Etiketler: suriye, Şam, operasyon
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