  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriye'de muhaliflerin eğitim kampına intihar saldırısı: 25 ölü

Suriye'de muhaliflerin eğitim kampına intihar saldırısı: 25 ölü

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde askeri muhaliflerin kampına intihar saldırısı düzenlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyede muhaliflerin eğitim kampına intihar saldırısı: 25 ölü

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde askeri muhaliflerin eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişi öldü.

Dera'nın Ürdün sınırı yakınındaki Nasib beldesinde muhalif gruplardan İslam Ordusu'nun (Ceyşü'l İslam) eğitim kampına dün gece saatlerinde intihar saldırısı düzenlendi.

Nasib beldesi aktivistlerinden Ebül Musenne el-Halidi yaptığı açıklamada, "İslam Ordusu'nun askeri kampının yatakhanesine düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişi yaşamını yitirdi. 40'tan fazla yaralı bulunuyor. Saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu düşünüyoruz." dedi.

El-Halidi, saldırının, muhaliflerinin rutin eğitimlerinin tamamlamasının hemen ardından düzenlendiğini belirterek "Askeri kampa sadece eğitim alanlar girebiliyor. Saldırgan muhtemelen çevredeki tepelerden sızarak yatakhaneye ulaştı ya da muhaliflerin içerisine karışarak eylemini gerçekleştirmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Dera'daki sivil savunma yetkilisi Amer Ebu Zeyd de olay yerine intikal eden sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin patlamada yaralanan en az 40 kişiyi çevredeki sahra hastanelerine taşıyacağını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Etiketler: suriye, patlama, intihar saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER