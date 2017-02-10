Suriye'de muhalifler geri çekildi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Esed güçleri ve rejim yanlısı yabancı teröristlerin, Cebel Ekrad'a yönelik saldırıları sonrası çıkan çatışmalar sabaha kadar sürdü.

Çatışmalar sırasında gece yarısına doğru Reşa Tepesi'ni ele geçiren muhalifler, rejim güçlerinin yoğun top atışları sonrası sabah saatlerinde bölgeden çekildiklerini bildirdi.

Muhalifler çatışmalarda en az 27 rejim askerinin öldürüldüğünü, çok sayıda mühimmatı ele geçirip iki tank ve iki uçaksavarı imha ettiklerini öne sürdü.

Çatışmaların durduğu bölgede, rejim birliklerinin Cebel Ekrad ve Türkmendağı'na yönelik top atışlarının aralıklarla sürdüğü bildiriliyor. AA

