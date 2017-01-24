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Suriye'de milyonlarca insan suya erişemiyor

Suriye'nin Şam ve Halep kentleri ile civarında güvenlik, teknik sorunlar nedeniyle milyonlarca kişinin suya erişemediği belirtildi.

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Suriyede milyonlarca insan suya erişemiyor
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, 22 Aralık'tan bu yana Ayn el-Fica su tesislerinin kullanılamaz durumda olması nedeniyle Şam ve civarında 5,5 milyon kişinin suya erişemediği belirtildi.
 
Bölgedeki çatışmalar nedeniyle Suriye Kızılayı ve teknik heyetin onarım çalışmalarını durdurmak zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, BM'nin, tesislerin hızlı şekilde onarımı için hazır olduğu vurgulandı.
 
Açıklamada, Halep'in doğusunda DEAŞ kontrolünde bulunan su tesislerindeki arıza nedeniyle de Halep'te 1,8 milyon kişinin 14 Ocak'tan bu yana susuz kaldığı belirtildi.
 
DEAŞ'in onarım ekiplerine giriş izni vermediği kaydedilen açıklamada, BM ve diğer yardım kuruluşlarının suya erişimi olmayan bölgelere tankerlerle su ulaştırmaya çalıştığı ifade edildi. AA
 
Etiketler: suriye, su sıkıntısı, siviller, deaş birleşmiş milletler
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