Suriye’de koalisyonun saldırılarında 13 günde 35 sivil hayatını kaybetti

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye Haseke’nin güney kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın işgalindeki bölgelere bu ay düzenlediği hava saldırılarında 35 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Koalisyon güçleri bu ayın başından itibaren Haseke'nin güney kırsalındaki Tel eş-Şair, El-Cezza, Ez-Zib Heddeç ve El-Hasan beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Koalisyonun Tel eş-Şair'e dünkü saldırısında 10, El-Cezza'da (5 Haziran) 10, Tel eş-Şair'da (4 Haziran) 5, El-Hasan'da (3 Haziran) 2, Ez-Zib Heddeç'de (1 Haziran) ise 8 sivil can verdi.

Öte yandan koalisyon güçlerinin Suriye'nin Haseke ilinin güneydoğusunda yer alan El Fadıl köyüne düzenlediği hava saldırısında 25 sivil ölmüştü.

DEAŞ, birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor

Ülkenin doğusundaki DEAŞ unsurları, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor.

YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı. Örgüt henüz bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor.

DEAŞ'ın işgal alanları ülke topraklarının yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.

Kaynak: AA