  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına karşı birlik çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de her türlü kimyasal silah kullanılmasının belirlenmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne birlik olunması gerektiğini vurguladı.

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Suriyede kimyasal silah kullanılmasına karşı birlik çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de her türlü kimyasal silahın kullanılmasını en güçlü şekilde kınayarak, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sorumluların belirlenebilmesi için birlik çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, son haftalarda Suriye'den, kimyasal silah kullanıldığına ilişkin gelen haberlerden son derece endişe duyduklarını söyledi.

Kimyasal silah kullanımının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Haq, Guterres'in Suriye'de her türlü kimyasal silahın kullanılmasını en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Haq, Guterres'in BMGK'ye Suriye'de kimyasal silah kullananların belirlenebilmesi için birlik çağrısını yinelediğini sözlerine ekledi.

ABD, BMGK'ye Suriye'deki kimyasal silah kullanımından rejimi sorumlu tutan ve kimyasal silah kullanılmasını kınayan bir açıklama sunmuş, Rusya, rejimi suçlayan bu açıklamaya karşı çıkmıştı.

Rusya, kimyasal silah kullanılmasından rejimin sorumlu olmadığını iddia ederek, Suriye'de her türlü kimyasal silah kullanımını kınayan rakip bir BMGK açıklamasının kabul edilmesi teklifinde bulunmuştu ancak Rusya'nın bu teklifi Konsey'de kabul görmemişti.

Suriye konusunda bugüne dek bölünmüş bir görüntü sergileyen BMGK, Suriye'de son haftalardaki kimyasal silah kullanımını kınayan ortak bir açıklama üzerinde de uzlaşamadı.

Kaynak: AA 

Etiketler: birleşmiş milletler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, suriye, kimyasal silah, BM Güvenlik Konseyi
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