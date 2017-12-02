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Suriye'de kasım ayında bine yakın sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimi, askeri muhalifler, terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK, Rus güçleri ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon arasındaki çatışmalarda en az 996 sivil can verdi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 16:27



