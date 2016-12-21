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Suriye'de kar yağışı çileye dönüştü

Suriye'nin kuzeyini etkisi altına alan yoğun kar yağışı İdlib ve Halep'in kuzeyindeki çadır kentlerde kalan Suriyeliler için çileye dönüştü.

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Suriyede kar yağışı çileye dönüştü

Türkiye'nin Suriye sınırının güneyinde, Halep'in Azez ilçesindeki zeytin bahçeleri arasındaki çadır kentte yaşam, yoğun kar yağışıyla birlikte daha da zorlaştı.

Çadır kent sakinlerinden Ebu Faysal, ailelerin kötü durumdaki çadırlarda kaldığını söyledi.

"Yakacak hiçbir şeyimiz yok"

"Kış burada sert geçiyor. Yardım kuruluşlarının bize yardım etmesini istiyoruz." diyen Ebu Faysal, yoğun kar yağışı nedeniyle birçok çadırın kullanılmaz halde olduğunu belirtti.

"Yakacak hiçbir şeyimiz yok. Mazot yok. Çadırkent sakinlerine soba da verilmedi. Çocuklar hasta. Çamurlu yollardan geçilmiyor. Buradan traktörler dahi geçemiyor. 7 aydır halimizi soran kimse yok." şeklinde konuşan Ebu Faysal, kaldığı bölgede yaklaşık 2 bin çadır bulunduğunu belirtti.

"Bulabildiğimiz yakıtlar çok pahalı"

İdlib'in Selkin beldesi sakinlerinden İbrahim Hatib de, kar yağışının hayatlarını olumsuz etkilediğini, yakacak hiçbir şey bulamadıklarını belirtti.

Hatib, "Yeterince yardım yapılmıyor. Bulabildiğimiz yakıtlar da çok pahalı" diye konuştu.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de, çocuklar dışarda oynayarak karın tadını çıkardı. AA
 

Etiketler: suriye, kar
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