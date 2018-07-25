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Suriye'de intihar saldırısı: 38 ölü

Suriye'nin güneydoğusunda Beşşar Esed rejiminin kontrolünde bulunan Süveyde il merkezinde, iki yarı noktada düzenlenen intihar saldırılarında en az 38 kişi hayatını kaybetti.

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Suriyede intihar saldırısı: 38 ölü

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejim kontrolündeki Süveyde ilinin merkezinde, biri pazar yeri diğeri de bir sokakta olmak üzere iki ayrı noktada intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu. 

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin gerçekleştirdiği belirtilen haberde, rejimin tüm saldırganları yakaladığı öne sürüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırılarda en az 38 kişi hayatını kaybetti.

Süveyde'nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.

Kaynak: AA 

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